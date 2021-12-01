Темпи зростання будівництва житла в Україні збільшилися до 30%

За даними статистичного відомства, за січень-жовтень 2021 року в цілому в будівельній галузі зафіксовано зростання на 0,5%, у жовтні - падіння на 15,2%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-жовтні 2021 року склав 170,8 млрд гривень. Нове будівництво склало 33,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 41,1%, реконструкція і технічне переоснащення - 25,7%.