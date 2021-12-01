Темпи зростання будівництва житла в Україні збільшилися до 30%

Обсяги будівництва житла в Україні в січні-жовтні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 19,6%. При цьому в жовтні будівництво житла зросло на 29,1%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, за січень-жовтень 2021 року в цілому в будівельній галузі зафіксовано зростання на 0,5%, у жовтні - падіння на 15,2%.
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-жовтні 2021 року склав 170,8 млрд гривень. Нове будівництво склало 33,2% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 41,1%, реконструкція і технічне переоснащення - 25,7%.
Нагадавши, обсяги будівництва в Україні в 2020 році порівняно з 2019 роком зросли на 4,0%. При цьому будівництво житла скоротилося на 18,5%.
Як повідомляло РБК-Україна, в III кварталі 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли в середньому на 15,8%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.