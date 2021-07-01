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Темпи зростання реальних доходів українців впали майже до нуля

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Україна, Четвер 01 липня 2021 15:30
Темпи зростання реальних доходів українців впали майже до нуля Фото: доходи українців зросли на 1% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Реальні наявні доходи українців у першому кварталі 2021 року зросли на 1,0%. Зростання значно скоротилося в порівнянні з четвертим кварталом минулого року (5,8%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, доходи населення України склали 983,6 млрд гривень, витрати - 1067,0 млрд гривень, скорочення заощаджень - 83,4 млрд гривень. Наявний дохід в розрахунку на одну людину склав 18010 гривень.

Темпи зростання реальних доходів українців впали майже до нуля

Нагадаємо, реальні наявні доходи українців у 2020 році зросли на 2,6%. Зростання доходів стало мінімальним з 2016 року.

За даними Держстату, реальні доходи українців різко впали у 2014 році - на 11,5% і у 2015 році - на 20,4%.

Потім зростання доходів відновилося - в 2016 році - 2,0%, в 2017 році - на 10,9%, в 2018 році - на 10,9%, у 2019 році - на 9,0%.

Раніше Державна служба статистики України оприлюднила дані про кінцеві споживчі витрати домогосподарств за цілями за 2020 рік. Витрати склали 3 079 млрд гривень, що на 1,6% більше, ніж у 2019 році.

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Державна служба статистики доходы
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