Темпи зростання реальної зарплати українців прискорилися

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в лютому 2019 року склала 9429 грн, збільшившись порівняно з лютим минулого року на 20,4%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у лютому 2019 року до лютого минулого року зросла на 9,5%.

Найвища нарахована зарплата в лютому була в Києві - 14513 грн, найнижча - в Чернівецькій області - 7186 грн. У більшості областей розмір зарплати знаходиться в межах від 7000 до 9000 грн.

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Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 18197 грн, найнижчу - "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" - 6375 грн і "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 5999 грн.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2019 рік закладено підвищення мінімальної зарплати на 12% - з 3723 до 4173 грн. Середньомісячна заробітна плата у 2019 році складе 10129 гривень та в реальному вимірі (з урахуванням інфляції) збільшиться на 6,9%.

У 2014 році реальна зарплата українців знизилася на 6,5%, у 2015 році - на 20,2%. У 2016 році реальна зарплата українців зросла на 9,0%, у 2017 році - на 19,1%, у грудні 2018 року до грудня 2017 року - на 9,7%.