Темпи поширення коронавірусу у світі сповільнюються, - ВООЗ

Фото: Марія ван Керкхове (скрін відео)

У світі щодня скорочується нові випадки захворювання коронавірусом. Однак важливо зберігати пильність і продовжувати дотримуватися заходи, вжиті для боротьби з пандемією.

Про це заявила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керкхове на брифінгу.

"Ми дійсно спостерігаємо скорочення щодня виявлених випадків зараження. Це відбувається внаслідок цілого ряду факторів, але в першу чергу завдяки заходам, які вводять країни, і які дозволяють переривати ланцюжка передачі і запобігати нові випадки", - заявила вона.

За словами ван Керкхове, у скороченні захворюваності є і заслуга вакцин.

"Вакцини також відіграють свою роль, однак це не означає, що дані заходи можна скасовувати. Для багатьох країн настав дуже важливий період. Необхідно продовжувати дотримуватися обраного курсу і підходити до питання зняття обмежень дуже повільно", - додала вона.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ висловлювали стурбованість ефективністю COVID-вакцин проти нових штамів коронавірусу. ВООЗ не виключає появу більш небезпечних мутацій.

Крім того, у світі циркулює близько 4 тисяч варіантів COVID-19. З-за цього всі виробники COVID-вакцин намагаються зробити більш ефективним свій препарат.