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Темпи просування противника істотно сповільнилися, - Арестович

Автор: Світлана Мащенко

На тринадцятий день війни наступ російських військ істотно сповільнився, а в деяких напрямах повністю зупинений. Зараз основні зусилля ворога спрямовані на інформаційно-психологічний вплив на українців.

Про це розповів Олексій Арестович під час денного брифінгу 8 березня.

"Темпи просування противника істотно сповільнилися. І зараз на окремих напрямках, де вони наступали, практично зупинено, а ті сили, які продовжують рухатися вперед, рухаються малими силами, проводять попередню розвідку і не становлять суттєвої загрози в тих місцях, які вони вказують у своїх інформаційних повідомленнях", - заявив радник керівника Офісу президента.

За його словами, саме через відсутність успіхів на землі і в повітрі, російські війська перенесли основні зусилля на інформаційно-психологічний вплив на населення України.

Раніше ми писали, що війська РФ завдали транспортній інфраструктурі України шкоди на понад 10 млрд доларів.

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