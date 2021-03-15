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Темпи COVID-вакцинації в Україні можуть збільшити до 10 млн доз на місяць: є умова

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 15:53
Темпи COVID-вакцинації в Україні можуть збільшити до 10 млн доз на місяць: є умова Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Україні планують вийти на показник у 5 мільйонів вколотих доз вакцини від коронавірусу в місяць. Але потенційно цей показник може бути і вдвічі вище.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Українській правді".

Він зазначив, що зараз йде поступове збільшення темпів вакцинації в межах окремо створених мобільних бригад і пунктів для щеплень. Ще більше розширити вакцинацію можуть, якщо зупинять виконання всіх рутинних щеплень.

"Ми готові при необхідності зупинити своїм рішенням проведення рутинної вакцинації на місяць-два, а ми можемо це зробити, то в такому випадку зможемо робити і 7, і 8, і 10 млн щеплень в місяць. Це потужності, які є сьогодні в системі охорони здоров'я", - сказав Ляшко.

Санлікар наголосив, що поточні потужності розраховані на наявну кількість доз в Україні. Їх можна різко збільшувати, але це може привести до поганих наслідків. А темпи вакцинації на цьому етапі з самого спочатку були заплановані не дуже швидкими.

"Нам потрібно було запустити вакцинацію, щоб не було зривів, щоб не допустити програмних помилок, які мали негативний інформаційний вплив на кампанію імунопрофілактики. Навіть якщо в квітні або в кінці березня привезуть 10 млн вакцин, то в квітні 10 млн не провакцинують через одну ключову річ: нам не потрібні програмні помилки, які призведуть до зриву кампанії імунопрофілактики", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, що з початку кампанії вакцинації в Україні було зроблено 53 155 щеплень проти COVID-19 - все перша доза.

Також вчора в Україні підтвердили 6 792 нових випадку COVID, майже 2,5 тисячі осіб госпіталізували.

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