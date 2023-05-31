Темпы боев на Бахмутском направлении остаются низкими: карты боев ISW

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

30 мая российские войска совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и к северо-западу от Сватового. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска), Крахмального (20 км северо-западнее Сватового) и Новоселовского (15 км). к северо-западу от Сватового).

Глава Луганской области Артем Лысогор сообщил, что российские войска вели наступление в районе Стельмаховки (15 км северо-западнее Сватового). Российский агрегатор новостей утверждает, что российские войска постепенно продвигаются в Масютовку. ISW до сих пор не наблюдала визуального подтверждения какого-либо российского продвижения или контроля над Масютовкой.

Российские источники утверждали, что 30 мая российские силы совершили ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. Российские источники утверждали, что российские войска штурмуют Белогоровку (10 км к югу от Кременной) и окружают украинские силы. ISW не видела визуального подтверждения продвижения России вблизи Белогоровки.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что российские войска испытывают трудности с укомплектованием регулярных подразделений и вместо этого используют чеченских ахматовцев, казаков, подразделения территориальной обороны, формирования БАРС (Боевого резерва российской армии) и подразделения "Шторм-З.

Украинский Генштаб сообщил, что российская диверсионно-разведывательная группа безуспешно пыталась пересечь украинско-российскую границу в районе Зеленое (34 км северо-восточнее города Харькова).

Бои на Донбассе

Темпы наступательных действий России и Украины на Бахмутском направлении на 30 мая остаются низкими. Генштаб Украины сообщил, что 30 мая российские войска не предпринимали наступательных действий на Бахмутском направлении.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении российские войска производят замену и перегруппировку сил, а украинские силы сосредоточены на других задачах и уже несколько дней не продвигаются на северную и южную окраины Бахмута.

Представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские силы уничтожили наступательный потенциал ГПК "Вагнера" и что украинские удары по российским войскам наносят значительные потери - 80 убитых и 119 раненых по состоянию на 30 мая - во время оказания помощи на месте.

Череватый отметил, что за последние дни на Бахмутском направлении произошло лишь два-три боевых действия, а 30 мая ни одного боевого столкновения не было. Однако, некоторые российские источники утверждают, что украинские силы проводили ограниченные контратаки.

Спикер российской Южной группировки войск Вадим Астафьев утверждал, что российские войска отразили три наземные атаки Украины на Соледарско-Бахмутском направлении, а российский военный блоггер утверждал, что украинские войска совершили контратаки в районе Андреевки и Клищиевки (оба в пределах 7 Бахмута). Он также утверждал, что российские войска совершили неудачные атаки вблизи Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и Орехово-Василовки (11 км к северо-западу от Бахмута).

Российские войска провели незначительное продвижение на фоне продолжения наземных атак на линии Авдеевка-Донецк 30 мая. Геолокационные кадры показывают, что российские войска совершили незначительное продвижение к юго-западу от Водяного (7 км к юго-западу от Авдеевки) вблизи шоссе E50 по состоянию на 29 мая.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Северного (5 км западнее Авдеевки), Победы (5 км юго-западнее Донецка), Новомихайловки (10 км юго-западнее Донецка), а также в городе Мар (на юго-западном направлении окраины города Донецка).

Украинские официальные лица сообщили, что за прошедшие сутки российские войска нанесли 12 наземных ударов на авдеевском направлении и 12 - на марьинском направлении. Спикер Таврического направления ВСУ Валерий Шершень заявил, что российские подразделения "Шторм" и "Шторм-С" преимущественно штурмуют Марьинку[44].

Российский источник утверждал, что российские войска совершили ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области 30 мая. Российский "военкор" утверждал, что русские войска пытались продвинуться вблизи Великой Новоселки (32 км северо-западнее Угледара), и бои усилились вблизи Угледара.

Он также утверждал, что украинские силы заставили российские силы отступить из юго-западного дачного района Никольское (4 км юго-западнее Угледара) через реку Кашлагач. Генштаб Украины сообщил, что российские войска не предпринимали наступательных действий на западе Донецкой области.

"Южная ось"

30 мая российские войска не производили подтвержденных наземных ударов на южном направлении. Генеральный штаб Украины и заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр сообщили, что российские войска ведут оборонительные действия на южном оперативном направлении в Херсонской и Запорожской областях. Российские силы продолжали вести регулярный огонь по косвенной наводке по удерживаемым украинцами населенным пунктам на южной линии фронта.

Российские и украинские источники сообщали, что украинские силы нанесли удары по объектам на южном направлении. Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов 30 мая заявил, что украинские войска наносят удары по дорогам и мостам в оккупированной Россией Запорожской области и ударили по дороге, соединяющей оккупированные Россией Васильевку и Днепрорудное.

Рогов также сообщил, что украинские силы нанесли удар по Михайловке (примерно 45 км к северу от Мелитополя) 30 мая. Мэр украинского Мелитополя Иван Федоров сообщил, что украинские войска нанесли удары по Михайловке 29 и 30 мая. Сообщается, что геолокационные изображения, опубликованные 29 мая, показывают повреждение удара украинского HIMARS по автостоянке с российскими автомобилями в Михайловке.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что украинские войска нанесли удар по оккупированному Россией зданию в Юровке (на побережье Азовского моря, примерно в 30 км к западу от Мариуполя). На появившихся 30 мая изображениях якобы видна уничтоженная российская командно-штабная машина 55К6А для ЗРК С-400, которую украинские войска якобы уничтожили в неустановленном районе Херсонской области 20 мая.

Сообщается, что на 30 мая чеченские элементы действуют в районе Орехова на западе Запорожской области. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров 29 и 30 мая опубликовал кадры, на которых якобы батальон "Юг-Ахмат" действует на Ореховском направлении.

Ситуация на фронте 30 мая

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 18:00 30 мая ВСУ отразили 11 атак россиян в Луганской и Донецкой областях, захват которых сейчас является основной целью врага.

Также за последние сутки ВСУ уничтожили 410 россиян, общее количество потерь противника составляет 207 440 военных.

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