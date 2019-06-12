У Києві зафіксували черговий температурний рекорд

У вівторок, 11 червня, у Києві був зафіксований температурний рекорд - найтепліша ніч з 1881 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію їм. Бориса Срезневського.

Як повідомляється, стовпчик термометра не опустився нижче +20,2 градусів за Цельсієм, що на 0,3 градуса вище попереднього найвищого значення 1999 року. Крім того, середньодобова температура повітря повторила рекордне значення +25,8 градусів в 2009 році.

За даними метеорологів, вже цієї ночі (з 11 на 12 червня) температура вночі опустилася нижче +21,3.

"А це означає, що попереднє рекордне значення +20,2 1957года був перевищений на 1,1 градус. Глобальне потепління триває", - додали в обсерваторії.

Відзначимо, сьогодні в Україні сонячна погода, температура місцями до +34. В Києві ясно і сонячно.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що до кінця тижня спека в Україні буде домінувати і навіть посилиться. "За попередніми прогнозами, зітхнемо легше 16-17-го червня, тобто, спека послабшає у найближчі неділю-понеділок", - зазначила синоптик НатальяДиденко.

Крім того, що в Києві з 13 по 15 червня очікується висока (4 рівня) пожежна небезпека. Також синоптики прогнозують з 16 по 17 червня надзвичайну (5 класу) пожежну небезпеку.