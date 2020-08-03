Температура вище норми: кліматологи підбили підсумки липня у Києві

Середньомісячна температура повітря липня 2020 року у Києві становила 21,9 градусів тепла. Це перевищую кліматичну норму на 2,6 градусів.

Про це повідомляє Центральна геофізичної обсерваторія.

За даними кліматологів, найхолодніше було 8 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 11,7 градусів, а найспекотніше - 29 липня, коли максимальна температура після полудня досягла 32,7 градусів тепла. Загалом було 8 днів з температурою повітря вище 30 градусів тепла.

Крім того, опадів у Києві випало лише 46,5 мм, що склало 53% кліматичної норми за місяць.

Відзначимо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління найбільш вплинуло на два українських міста.

За останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, у серпні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 19-24 градусів тепла, що на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень.