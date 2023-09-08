Температура ночью опустится до +6: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Завтра в Украине прогнозируют переменную облачность. При этом осадки не ожидаются.

Температура ночью на уровне 6-11 °, на крайнем юге до 15°. Днем в восточных и северо-восточных областях 14-19°, на остальной территории 20-25°, на Закарпатье и в Одесской области до 28°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью около 10°, днем 20-22°; по области ночью 6-11°, днем 20-25°. Ветер северный, 3-8 м/с.

При этом 9-10 сентября ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температурные рекорды

Отметим, что лето этого года в Киеве было одним из самых теплых в истории. Так, за три месяца было обновлено 13 рекордов. Средняя температура воздуха в столице составила +21,6 градуса, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.