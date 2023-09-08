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Температура ночью опустится до +6: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

Теплая погода постепенно покидает Украину. Уже в ночь на 9 сентября температура опустится до +6 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине прогнозируют переменную облачность. При этом осадки не ожидаются.

Температура ночью на уровне 6-11 °, на крайнем юге до 15°. Днем в восточных и северо-восточных областях 14-19°, на остальной территории 20-25°, на Закарпатье и в Одесской области до 28°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью около 10°, днем 20-22°; по области ночью 6-11°, днем 20-25°. Ветер северный, 3-8 м/с.

При этом 9-10 сентября ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температурные рекорды

Отметим, что лето этого года в Киеве было одним из самых теплых в истории. Так, за три месяца было обновлено 13 рекордов. Средняя температура воздуха в столице составила +21,6 градуса, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму.

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