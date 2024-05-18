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Температура порадует. Синоптик дала прогноз на сегодня

Фото: какой будет погода в Украине 18 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 18 мая, в Украине ожидаются дожди в ряде регионов, а на востоке местами даже с грозами. А вот температура воздуха порадует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где будут дожди

"В центре - в Винницкой области сухо, в Черкасской и в Кропивницком с районами что-то такое неуверенное капнет, а в Полтавской и в Днепропетровской - высокая вероятность!" – рассказала она.

Кроме того, в восточных областях - скорее в Харьковской, Луганской и Донецкой уже вечером местами грозы.

"В северной части - в Житомирской области сухо, в Киевской кое-где, в Сумской и Черниговской - дождь. На юге - без существенных осадков, много солнца", - отметила Диденко.

Тепло, до +24

Что касается температуры воздуха, то сегодня, по словам синоптика, она порадует, днем ожидается +18....+24 градуса.

"В Киеве в субботу - комфортный приятный теплый воздух до +23 градусов! Дождь, если и будет, то коротко и местами", - отметила она.

Погода в воскресенье

В воскресенье, 19 мая, в Украине ожидается теплая погода до +20...+24 градусов.

Местами (кроме южной части) кратковременные дожди, возможно, с грозами. Идет потепление.

Детальный прогноз на воскресенье в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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