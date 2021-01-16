Температура опуститься до -24: в яких областях очікуються максимальні морози

Погода в Україні в найближчі три дні очікується сонячної, але з морозами. Вночі в деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться вночі до -24 градусів.

Про це свідчать відомості Укргідрометцентру.

Зокрема, завтра, 17 січня, максимальні -24 градуса вночі синоптики прогнозують в Сумській області, в Полтавській і Харківській областях очікується до -22 градусів вночі, -21 вночі буде в Житомирській і Чернігівській областях, а -20 вночі очікується в Київській і Дніпропетровській областях.

У понеділок, 18 січня, в Сумській та Волинській областях вночі до -22 градусів морозу, в Житомирській і Рівненській - до -21, а в Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Київській, Львівській і Харківській областях до -20 вночі.

На Водохреща морози все ще утримаються, а ось з 20 січня температура повітря почне підвищуватися. Так, 19 січня до -22 градусів вночі очікується у Волинській та Сумській областях, до -21 синоптики прогнозують в Рівненській і Житомирській областях. Мороз до -20 вночі очікується в Київській, Чернігівській, Львівській, Черкаській, Полтавській, Харківській і Луганській областях. Разом з тим, вже з 20 січня в жодному регіоні не очікується зниження температури до -20.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні на наступному тижні очікується потепління. Так, з 21 січня очікується плюсова температура вдень.

Раніше РБК-Україна також писала про те, яка погода очікується на Водохреще.