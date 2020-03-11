Синоптики попередили про штормовий вітер на заході

Ілюстративне фото (УНІАН)

Очікуються пориви вітру до 20 м/с

Сьогодні, 11 березня, погода в Україні погіршиться, у деяких областях очікується штормовий вітер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, у середу в західних та Вінницькій областях можливі пориви вітру 15-20 метрів на секунду.

Нагадаємо, що в ніч на 8 березня в Києві було встановлено черговий температурний рекорд. Зокрема, стовпчик термометра у столиці не опускався нижче +7, що на 2,2 градуса вище, ніж це було під час попереднього рекорду в 1906 році.

Додамо, що ніч на 10 березня в Києві виявилась найтеплішою за 140 років.

Крім того, середня температура повітря в Києві протягом грудня 2019 року - січня 2020 року склала 2,0 градусів тепла, і всі три зимові місяці мали плюсові середньомісячні температури.

Також РБК-Україна писало, що синоптики прогнозують похолодання та опади в Україні. Вже сьогодні, 11 березня, в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе дощ на всю територію країни, крім південних областей. Очікується поривчастий вітер західного напрямку.