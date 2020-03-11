ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попередили про штормовий вітер на заході

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 08:15
Синоптики попередили про штормовий вітер на заході
Ілюстративне фото (УНІАН)

Очікуються пориви вітру до 20 м/с

Сьогодні, 11 березня, погода в Україні погіршиться, у деяких областях очікується штормовий вітер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними українських синоптиків, у середу в західних та Вінницькій областях можливі пориви вітру 15-20 метрів на секунду.

Нагадаємо, що в ніч на 8 березня в Києві було встановлено черговий температурний рекорд. Зокрема, стовпчик термометра у столиці не опускався нижче +7, що на 2,2 градуса вище, ніж це було під час попереднього рекорду в 1906 році.

Додамо, що ніч на 10 березня в Києві виявилась найтеплішою за 140 років.

Крім того, середня температура повітря в Києві протягом грудня 2019 року - січня 2020 року склала 2,0 градусів тепла, і всі три зимові місяці мали плюсові середньомісячні температури.

Також РБК-Україна писало, що синоптики прогнозують похолодання та опади в Україні. Вже сьогодні, 11 березня, в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе дощ на всю територію країни, крім південних областей. Очікується поривчастий вітер західного напрямку.

На заході України оголосили штормове попередження Дощитиме, однак буде тепло: прогноз на тиждень
Новини України ГідрометцентрШтормове попередження
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся