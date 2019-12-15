Температура до +12 та сильні зливи: прогноз на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 15 грудня, принесе сильні зливи у центральні, східні, північні та південні області, але температура повітря зросте до +12. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У неділю більшість території України накриють сильні дощі, без опадів лише у західних областях. Температура повітря сьогодні у північних, східних та центральних областях коливатиметься від +3 до +7 градусів. На заході синоптики прогнозують температура до +5...+8 градусів, а у південних областях потепліє до +9...+12.

Вночі термометри покажуть в середньому від +2 до +4 градусів, на півдні вночі температура повітря збережеться в межах +4...+7 градусів.

Прогноз у Києві

Київ сьогодні також заливатимуть зливи. Температура повітря у столиці вдень коливатиметься від +5 до +7 градусів. Вночі термометри киян покажуть від +2 до +4 градусів тепла. Очікується південно-західний вітре, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що у неділю, 15 грудня, дощова погода відступить з західних областей, однак зливи йтимуть на решті території країни. В Укргідрометцентрі прогнозували потепління до +10 градусів у південних областях.