Тема поставок вугілля з Росії знову може стати приводом для "бізнес-розбірок", - експерт

Фото: процес видобутку вугілля (Pixabey)

Уряд повинен відповісти на питання про транзит вугілля і постачання його з Росії

Поставки вугілля з Росії можуть стати приводом для з'ясування стосунків між олігархічними групами в Україні, в тому числі і в інформпросторі. Крім того, уряд повинен відповісти на ряд питань про ці постачання. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив політолог і керівник центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Експерт звернув увагу на статистичні дані про недобір видобутку вугілля на вітчизняних державних шахтах, що може привести до нових хвиль соціального протесту. На думку Золотарьова, уряду доведеться знову або "глушити" це невдоволення фінансово, або впритул зайнятися питаннями приватизації.

"Вугілля власного видобутку не вистачає для нашої промисловості, навіть якщо врахувати її падіння за підсумками 2019 року і досить непевний відновлення після початку війни на Донбасі. Вугілля доводиться імпортувати, в тому числі з Росії, і це ні для кого не секрет. Тому можна прогнозувати , що ця тема може в черговий раз стати приводом бізнес-розборок різних олігархічних угруповань і супутнім їм політичних спекуляцій", - додав він.

За словами політолога, приклади вже були в кінці минулого року, "коли одна з бізнес-угруповань вирішила використовувати "залізний" аргумент і звинуватила іншу в "торгівлі на крові", - постачання вугілля з ОРДЛО".

"Але виконавці дали в штангу і поплутали грішне з праведним, вказавши на швейцарського трейдера, який дійсно торгує російським вугіллям - але не в Україні", - написав Золотарьов.

Він нагадав аргументи швейцарської компанії Adelon AG, що везти кузбазьке вугілля в Україну економічно і логістично не вигідно, а поставляти під виглядом кузбазького вугілля з ОРДЛО загрожує репутаційними та політичними ризиками.

"Цікаво, що колеги з енергоринку стверджують, що насправді ніхто з "білих" операторів вже давно не везе вугілля з ОРДЛО в Україну. В інші країни - так, до нас - ризико", - вважає Золотарьов.

На його думку, з точки зору комунікацій уряду Гончарука та міністру Оржелю "зараз непогано було б дати відповіді на підвішені в повітрі питання".

"Якщо відновився транзит газу - чи означає це, що незабаром буде відновлений і транзит російського вугілля через Україну? Чи є у міністерства розуміння за обсягами і постачальниками вугілля з Росії на українські підприємства - і чи є гарантія, що там дійсно немає вугілля з ОРДЛО? А якщо є - то які заходи будуть вживатися для мінімізації? Від гострих кутів і звільнення через енергетичну кризу уряд поки рятує відносно тепла зима. Але це не означає, що актуальні питання знімаються з порядку денного", - підсумував политолог.