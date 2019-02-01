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Телевізори SMART TV: принцип роботи та переваги

Новини » Новини компаній    01.02.2019 - 09:52
Телевізори SMART TV: принцип роботи та переваги

Якщо ще залишилися будинки і квартири, в яких немає «розумного» телевізора, це непорозуміння можна швидко виправити! SMART TV має масу переваг і допомагає не тільки залишатися в курсі інформаційних трендів і дивитися телевізійні передачі. Телевізор з підключенням до інтернету дарує своєму власникові всі можливості, якими володіє гаджет з доступом до всесвітньої мережі.

По суті, технологія SMART TV - це «вбудована» в телевізор операційна система для виходу в інтернет. Чи варто пояснювати, що таким чином розробники створили фантастичний тандем величезного плоского екрану і безмежних можливостей мережі? Ось найочевидніші переваги «розумного» телевізора:

  • Можливість відмовитися від ефірного або супутникового телебачення. Дивитися телеканали можна як онлайн, так і в запису без прикрих рекламних пауз. Величезні бази фільмів і серіалів також відкриті для господарів смарт-телевізорів. Як і інтернет-канали різних студій. Можна взагалі створити власну програму відтворення з контента каналів Zoomby, Netflix, Tvigle, Ivi, YouTube.
  • Смарт-телевізори оснащені браузерами, що дозволяє здійснювати серфінг в мережі, спілкуватися в соціальних мережах, скайпі (можливо, доведеться встановити зовнішню камеру). Словом, робити те, що так звично за допомогою комп'ютера, планшета або смартфона. Наприклад, замовляти продукти і товари в інтернет-магазинах.
  • Можливість зберегти (записати) цікавий контент.
  • Перегляд фото та відео на великому екрані з хорошим дозволом.
  • Можливість створити спеціальний профіль, за допомогою якого управляти контентом і додатками.
  • Smart Share - завантаження інформації на екран телевізора даних прямо з персонального комп'ютера.
  • Варіативність управління: не тільки з використанням традиційного дистанційного пульта, але і через віртуальну або реальну клавіатуру, і навіть із застосуванням жестів і голосу.
  • Наявність, в залежності від моделі та операційної системи, ігрових додатків.

Такий телевізор підключається до мережі так само, як і інші гаджети - необхідний бездротовий доступ Wi-Fi або спеціальний кабель.

Телевізори SMART TV: принцип роботи та переваги

Яку модель вибрати?

Каталог АШАН містить інформацію про різні по дизайну і характеристикам телевізорів, серед яких знайдуться відповідні моделі і для новачків, і для досвідчених користувачів. Один із флагманів в даній ніші - бренд Samsung. Ціни на модельний ряд з функцією «смарт» цілком доступні, радує і можливість безкоштовної доставки. Хороший варіант для рядового домашнього використання - Samsung UE55NU7500UXUA. Крім доступу в інтернет, перерахованих вище можливостей, цей варіант може похвалитися вигнутим екраном, що створює ефект присутності при перегляді. У будь-якому випадку, вибір за вами - вивчіть різні моделі і підберіть найбільш підходящу для вас.

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