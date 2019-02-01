Телевізори SMART TV: принцип роботи та переваги

Якщо ще залишилися будинки і квартири, в яких немає «розумного» телевізора, це непорозуміння можна швидко виправити! SMART TV має масу переваг і допомагає не тільки залишатися в курсі інформаційних трендів і дивитися телевізійні передачі. Телевізор з підключенням до інтернету дарує своєму власникові всі можливості, якими володіє гаджет з доступом до всесвітньої мережі.

По суті, технологія SMART TV - це «вбудована» в телевізор операційна система для виходу в інтернет. Чи варто пояснювати, що таким чином розробники створили фантастичний тандем величезного плоского екрану і безмежних можливостей мережі? Ось найочевидніші переваги «розумного» телевізора:

Можливість відмовитися від ефірного або супутникового телебачення. Дивитися телеканали можна як онлайн, так і в запису без прикрих рекламних пауз. Величезні бази фільмів і серіалів також відкриті для господарів смарт-телевізорів. Як і інтернет-канали різних студій. Можна взагалі створити власну програму відтворення з контента каналів Zoomby, Netflix, Tvigle, Ivi, YouTube.

Смарт-телевізори оснащені браузерами, що дозволяє здійснювати серфінг в мережі, спілкуватися в соціальних мережах, скайпі (можливо, доведеться встановити зовнішню камеру). Словом, робити те, що так звично за допомогою комп'ютера, планшета або смартфона. Наприклад, замовляти продукти і товари в інтернет-магазинах.

Можливість зберегти (записати) цікавий контент.

Перегляд фото та відео на великому екрані з хорошим дозволом.

Можливість створити спеціальний профіль, за допомогою якого управляти контентом і додатками.

Smart Share - завантаження інформації на екран телевізора даних прямо з персонального комп'ютера.

Варіативність управління: не тільки з використанням традиційного дистанційного пульта, але і через віртуальну або реальну клавіатуру, і навіть із застосуванням жестів і голосу.

Наявність, в залежності від моделі та операційної системи, ігрових додатків.

Такий телевізор підключається до мережі так само, як і інші гаджети - необхідний бездротовий доступ Wi-Fi або спеціальний кабель.

Яку модель вибрати?

Каталог АШАН містить інформацію про різні по дизайну і характеристикам телевізорів, серед яких знайдуться відповідні моделі і для новачків, і для досвідчених користувачів. Один із флагманів в даній ніші - бренд Samsung. Ціни на модельний ряд з функцією «смарт» цілком доступні, радує і можливість безкоштовної доставки. Хороший варіант для рядового домашнього використання - Samsung UE55NU7500UXUA. Крім доступу в інтернет, перерахованих вище можливостей, цей варіант може похвалитися вигнутим екраном, що створює ефект присутності при перегляді. У будь-якому випадку, вибір за вами - вивчіть різні моделі і підберіть найбільш підходящу для вас.