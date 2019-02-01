Телевізори SMART TV: принцип роботи та переваги

Якщо ще залишилися будинки і квартири, в яких немає «розумного» телевізора, це непорозуміння можна швидко виправити! SMART TV має масу переваг і допомагає не тільки залишатися в курсі інформаційних трендів і дивитися телевізійні передачі. Телевізор з підключенням до інтернету дарує своєму власникові всі можливості, якими володіє гаджет з доступом до всесвітньої мережі.
По суті, технологія SMART TV - це «вбудована» в телевізор операційна система для виходу в інтернет. Чи варто пояснювати, що таким чином розробники створили фантастичний тандем величезного плоского екрану і безмежних можливостей мережі? Ось найочевидніші переваги «розумного» телевізора:
Такий телевізор підключається до мережі так само, як і інші гаджети - необхідний бездротовий доступ Wi-Fi або спеціальний кабель.
Каталог АШАН містить інформацію про різні по дизайну і характеристикам телевізорів, серед яких знайдуться відповідні моделі і для новачків, і для досвідчених користувачів. Один із флагманів в даній ніші - бренд Samsung. Ціни на модельний ряд з функцією «смарт» цілком доступні, радує і можливість безкоштовної доставки. Хороший варіант для рядового домашнього використання - Samsung UE55NU7500UXUA. Крім доступу в інтернет, перерахованих вище можливостей, цей варіант може похвалитися вигнутим екраном, що створює ефект присутності при перегляді. У будь-якому випадку, вибір за вами - вивчіть різні моделі і підберіть найбільш підходящу для вас.