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Телетрейд — співпраця з кращим брокером конвертується в прибуток

Новини » Новини компаній    21.03.2019 - 10:16
Телетрейд — співпраця з кращим брокером конвертується в прибуток

Думаючи про роботу або про власний бізнес кожен з нас, як правило, представляє складний і довготривалий процес створення продукту або надання послуг, взаємодію з безліччю людей, витрати, іноді непередбачені, на різних етапах виробництва. Але ж всі ці титанічні зусилля можуть і зовсім не обернутися на прибуток.

Чи є альтернатива такому способу отримання доходу? Так! І пропонує її Телетрейд — група компаній, яка ось вже 25 років відкриває всім бажаючим шлях на міжнародні фінансові ринки. Один з кращих брокерів світу надає всі необхідні інструменти для торгівлі на фінансових ринках, консультує у сфері інвестицій та управління активами.

Телетрейд: відгуки — головні інвестиції в репутацію компанії

Телетрейд — співпраця з кращим брокером конвертується в прибуток

Звичайний бізнес починається з ідеї і не розвивається без вкладення коштів. У сировину, обладнання, комплектуючі, офіси, склади, рекламу. Гроші перетворюються на товари, товари «знаходять» свого споживача, і, нарешті, бажаний прибуток опиняється на вашому рахунку. І знову все по колу. Телетрейд, минаючи всі ці етапи, допомагає перетворити гроші... в гроші! Ніякої магії. Тільки логіка і тверезий розрахунок. Торгівля на фінансових ринках — трейдинг — завдяки компанії Телетрейд стала доступна громадянам більше 30 країн світу. Число представництв компанії вже більше 200 і неухильно зростає разом із зростанням популярності трейдингу.

І все ж, чому бажаючим примножити свій капітал, торгуючи на біржі або інвестуючи, варто вибирати саме Телетрейд, адже брокерів у світі безліч? Все просто: міжнародний брокер Телетрейд — це кваліфіковані досвідчені аналітики, готові в будь-який момент дати цінні рекомендації, це ефективні програми навчання для новачків у сфері трейдингу і курси підвищення кваліфікації для трейдерів зі стажем і, нарешті, це глобальна освітня програма з підвищення фінансової грамотності громадян. Сотні тисяч клієнтів компанії — трейдерів та інвесторів — підвищили свій добробут, спираючись на підтримку Телетрейд. Відгуки про співпрацю, якими вони діляться з інтернет-спільнотою, приводять в компанію тих, хто ще лише замислюється про зміни у своєму житті. Вирішальним фактором вибору брокера стає його надійна репутація, підкріплена не тільки словами, але і солідними прибутками на рахунках вдячних клієнтів.

Прагнете фінансової незалежності? Досягайте її з TeleTrade!

Телетрейд — співпраця з кращим брокером конвертується в прибуток

Сьогодні, замислюючись про власний бізнес, багато хто воліє створювати його саме на фінансових ринках. І якщо вибір між пасивним інвестуванням і активною торгівлею цілком залежить від ваших індивідуальних запитів, бажання вчитися і часу, який ви готові приділити цьому, то вибір брокера очевидний — це Телетрейд!

Серед аргументів, що говорять на користь такого вибору, наявність у компанії:

  • проекту «Синхронна торгівля», що дозволяє інвестору не торгувати самостійно, а копіювати на своєму рахунку угоди досвідченого трейдера (дохід трейдера в цьому випадку — комісійна винагорода);
  • навчальних програм, з можливістю займатися як в офісі, так і дистанційно;
  • масштабної технічної, аналітичної та інформаційної підтримки трейдерів та інвесторів.

Акції великих корпорацій, цінні папери, золото, валюти, нафта — в арсеналі Телетрейд є всі інструменти для успішної торгівлі та інвестування. Вам залишилося лише прийняти рішення, зайти на сайт компанії і записатися на консультацію.

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