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Телескоп James Webb обнаружил две старейшие галактики: NASA показала фотографии

Фото: телескоп James Webb обнаружил две старейшие галактики (twitter.com/NASAWebb)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп James Webb сделал еще несколько уникальных фотографий. На этот раз продемонстрировал древние и самые отдаленные галактики, известные на сегодняшний день.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Отмечается, что одна из галактик образовалась через 350 млн лет после Большого взрыва. Другая же - через 450. Обе расположены в скоплении Пандора или Abell 2744.

Ученые планируют дополнительно исследовать галактики в инфракрасном диапазоне, чтобы подтвердить находку.

"От этих наблюдений просто голова разрывается. Это совершенно новая глава в астрономии. Это как археологические раскопки, и вдруг вы находите потерянный город или что-то, о чем вы не знали. Это просто ошеломляет", - отметила одна из ученых.

Фото: телескоп James Webb обнаружил две старейшие галактики (twitter.com/NASAWebb)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что телескоп недавно также сделал уникальные фотографии Нептуна. Новые кадры являются самыми четкими снимками планеты-гиганта за последние 30 лет.

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NASA