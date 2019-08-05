ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Телекомпанія, що веде мовлення на територію Криму, зазнала кібератаки

Новини » Суспільство    05.08.2019 - 03:17
Телекомпанія, що веде мовлення на територію Криму, зазнала кібератаки
Фото: Чорноморка (twitter.com/krymrealii)

ТРК "Чорноморка" можливо не буде транслювати ефір до 8 серпня

Чорноморська телерадіокомпанія заявила про кібератаку на її ефірний сервер, через що тимчасово призупинене мовлення. Про це передає РБК-Україна з посиланням на сайт ТРК.

Наголошується, що кібератака була проведена ввечері 3 серпня. Повідомляється, що атака мала певний підготовчий період, оскільки одномоментно були виведені з ладу всі ключові елементи управління ефіром, також як і всі резервні копії і запасні інструменти.

"Це призвело до серйозного збою роботи, і тепер ефір може бути недоступний до 8 серпня. Команда ТРК докладає всі зусилля для відновлення працездатності обладнання", - зазначили в ТРК.

Євген Каленський, президент Чорноморської телерадіокомпанії пов'язує те, що сталося, із професійною діяльністю ТРК. В тому числі йдеться про висвітлення теми російсько-української війни "і вибудовуванні мосту через створену російською пропагандою ментальну прірву між громадянами України - жителями Криму, Донбасу і вільної частини країни".

Чорноморська телерадіокомпанія працювала в Автономній Республіці Крим. Вона припинила трансляцію 3 березня 2014 року і переїхала в Київ. Починаючи з 9 листопада 2014 року, канал відновив мовлення з супутника Астра 4А. В даний момент, ЧТРК повністю перейшла на власне мовлення.

Нагадаємо, нещодавно хакери зламали електронну пошту і сторінку у Twitter Скотланд-Ярду (штаб-квартира поліції Лондона). Так, на сторінці Скотланд-Ярду почали з'являтися дивні пости", серед яких був заклик звільнити з в'язниці реп-виконавця Digga D, а також нецензурні образи на адресу правоохоронних органів.

Bellingcat піддалася кібератаці по розслідуванню дій Росії ЄС проведе військові ігри для відбиття російських кібератак
Новини України ТРК Українакібератака
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся