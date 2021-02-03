Телеканали Медведчука є інструментом психологічної війни проти України, - Білецький

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький підтримав застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів Віктора Медведчука "112 Україна", NewsOne та ZIK. На його думку, таке рішення не є наступом на свободу слова, оскільки ці телеканали не є ЗМІ.

Про це Білецький написав на своєму Telegram-каналі.

"Ці медіаструктури ніколи і не були пресою. Вони - лише інструменти психологічної війни Російської Федерації проти нашої держави", - заявив Білецький.

Також, за його словами, існує інформація про можливі спроби дестабілізувати ситуацію та організувати масові зворушення з боку "п'ятої колони" та "антиукраїнських сил".

"Зараз поширюється інформація, про те що "п’ята колона" спробує організувати масові заворушення в підтримку помийок Медведчука. Хочу застерегти антиукраїнські сили навіть не намагатись дестабілізувати ситуацію в Україні", - сказав Білецький та пообіцяв, що "Національний корпус" буде протидіяти таким спробам.

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів РБК-Україна, що телеканалам NewsOne, ZIK та "112 Україна" не допоможе перереєстрація, щоб відновити мовлення.

Також джерела видання в правоохоронних органах повідомили, що Україна ввела санкції проти літаків народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Більш того, джерела видання повідомили, що канали Козака фінансуються за рахунок бізнесу в ОРЛО.