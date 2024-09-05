Телеканал ABC утвердил окончательные правила дебатов между Трампом и Харрис

Отмечается, что модераторами дебатов выступят ведущий и главный редактор программы "World News Tonight" Дэвид Мьюир и ведущая программы "Prime" на канале ABC News Live Линси Дэвис.

Это будут первые дебаты между кандидатом от Демократической партии Харрис и ее оппонентом от республиканцев Трампом. Они пройдут в Филадельфии (штат Пенсильвания) в Национальном конституционном центре и не предполагают присутствия зрителей. Дебаты продлятся 90 минут с двумя рекламными паузами.

Правила дебатов

Вопросы кандидатам в президенты США смогут задавать только модераторы встречи. Микрофон будет включен только для того политика, чья очередь говорить.

Вступительных заявлений не будет, а на заключительные выступления будет выделено по две минуты на каждого кандидата.

Кроме того, время ответа на каждый вопрос также будет ограничено двумя минутами. Еще две минуты будет на опровержение и еще одна на уточнение, разъяснение или ответ.

Трамп и Харрис будут стоять за трибунами в течение всего времени дебатов. На сцене запрещен какой-либо реквизит или заранее написанные заметки. Каждому кандидату выдадут ручку, блокнот и бутылку воды.

Также сотрудникам предвыборной кампании не разрешается взаимодействовать с кандидатами на протяжении всего мероприятия, включая рекламные паузы.

Что еще известно

Во вторник было проведено виртуальное подбрасывание монетки, чтобы определить место на подиуме и порядок заключительных выступлений. Трамп победил в подбрасывании и выбрал порядок.

Бывший президент США выступит с последним заключительным словом, а вице-президент Харрис выбрала правую позицию на трибуне, то есть слева на сцене.