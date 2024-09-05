RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Телеканал ABC утвердил окончательные правила дебатов между Трампом и Харрис

Фото: кандидат в президенты США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Уже в следующий вторник, 10 сентября, между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис пройдут дебаты. Телеканал ABC утвердил окончательные правила противостояния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Отмечается, что модераторами дебатов выступят ведущий и главный редактор программы "World News Tonight" Дэвид Мьюир и ведущая программы "Prime" на канале ABC News Live Линси Дэвис.

Это будут первые дебаты между кандидатом от Демократической партии Харрис и ее оппонентом от республиканцев Трампом. Они пройдут в Филадельфии (штат Пенсильвания) в Национальном конституционном центре и не предполагают присутствия зрителей. Дебаты продлятся 90 минут с двумя рекламными паузами.

Правила дебатов

Вопросы кандидатам в президенты США смогут задавать только модераторы встречи. Микрофон будет включен только для того политика, чья очередь говорить.

Вступительных заявлений не будет, а на заключительные выступления будет выделено по две минуты на каждого кандидата.

Кроме того, время ответа на каждый вопрос также будет ограничено двумя минутами. Еще две минуты будет на опровержение и еще одна на уточнение, разъяснение или ответ.

Трамп и Харрис будут стоять за трибунами в течение всего времени дебатов. На сцене запрещен какой-либо реквизит или заранее написанные заметки. Каждому кандидату выдадут ручку, блокнот и бутылку воды.

Также сотрудникам предвыборной кампании не разрешается взаимодействовать с кандидатами на протяжении всего мероприятия, включая рекламные паузы.

Что еще известно

Во вторник было проведено виртуальное подбрасывание монетки, чтобы определить место на подиуме и порядок заключительных выступлений. Трамп победил в подбрасывании и выбрал порядок.

Бывший президент США выступит с последним заключительным словом, а вице-президент Харрис выбрала правую позицию на трибуне, то есть слева на сцене.

Выборы в США

Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Американские граждане будут избирать как главу государства, так и вице-президента. В должность новоизбранные чиновники вступят 20 января 2025 года, после инаугурации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию в постоянных попытках повлиять на выборы в Америке. Как пишет CNN, Кремль якобы использует для этого СМИ и онлайн платформы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВыборы в США