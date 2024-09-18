Админы в РФ. В Украине заблокировали канал в Telegram, который писал о терактах во Львове

Telegram-канал, который распространял предупреждение о терактах во львовских школах, был заблокирован. Его администрировали с территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram .

В ведомстве отметили, что на момент блокировки на канал было подписано более 2 500 пользователей.

"Известно, что канал администрировался с территории России. Уже не первый раз враждебная дезинформация пытается посеять панику и дестабилизировать настроения в обществе", - подчеркнули в МВД.

Там также добавили, что продолжается процесс установления лиц, которые причастны к распространению дезинформации.

В МВД заверили, что безопасности граждан и, особенно, детей в школах всегда уделяется особенное внимание. На подобные случаи у правоохранителей выработан механизм.