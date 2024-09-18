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В Украине будут судить четырех мужчин за попытку терактов во Львове и Киеве

Среда 18 сентября 2024 13:35
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В Украине будут судить четырех мужчин за попытку терактов во Львове и Киеве Фото: В Украине будут судить четырех украинцев за попытку терактов во Львове и Киеве (t.me/pgo_gov_ru)
Автор: Валерия Полищук

Львовская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт против четырех граждан Украины, которых обвиняют в планировании терактов в Киеве и Львове по указанию российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Обвиняемые имели целью организовать взрывы на оборонном предприятии во Львове, трех торговых центрах и заведении питания в столице.

Прокуратура инкриминирует им незаконное обращение со взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины), а двум участникам группы - организацию незаконного пересечения границы с РФ. Кроме этого, одному из обвиняемых предъявили обвинение в государственной измене и покушении на диверсию.

Правоохранители вовремя предотвратили теракты, обезвредив 15 взрывных устройств в Киеве и еще четыре во Львове. Взрывчатка была замаскирована под продукты питания.

Фото: В Украине будут судить четырех украинцев за попытку терактов во Львове и Киеве (t.me/pgo_gov_ru)

Украинские правоохранители продолжают задерживать агентов российской разведки. В начале августа СБУ разоблачила агента РФ в Киеве, который помог разоблачить резидентку ГРУ, планировавшую поджог авто военных.

Также СБУ задержала группу агентов ГРУ, готовивших теракты в Киеве до 9 мая, успев заложить взрывчатку в строительных гипермаркетах и кафе.

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