У Telegram наблюдаются проблемы в работе

В мессенджере Telegram наблюдаются проблемы в работе вечером пятницы, 22 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.
Пользователи жалуются на проблемы загрузки фото и видео. Перебои фиксируются с приложением у пользователей из разных стран, в том числе в Украине.
Причины проблем в работе Telegram пока не известны.
Напомним, недавно сбой произошел в работе Facebook, Instagram и Messenger. Пользователи жаловались на проблемы со входом в соцсети.
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