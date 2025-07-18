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Telegram регистрирует офис в России: что за этим стоит

Telegram подал заявку на открытие представительства в РФ (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Telegram откроет официальное представительство в России, начав выполнять требования закона о "приземлении". Этот закон обязывает крупные IT-компании регистрироваться и размещать часть инфраструктуры в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Что известно

Когда именно Telegram начал процесс регистрации филиала в РФ, неизвестно. Однако по данным на 2024 год, компания еще не предпринимала шагов в этом направлении.

К июлю 2025 года на сайте Роскомнадзора появилась электронная регистрационная форма от Telegram и был создан личный кабинет компании - это один из этапов процедуры "приземления". Сейчас процесс оформления филиала находится в стадии согласования.

Что требует закон о "приземлении"

Так называемый закон о "приземлении" вступил в силу в России в 2021 году. Согласно документу, все иностранные IT-компании с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки обязаны зарегистрироваться в РФ, открыть офис, а также публично разместить его адрес на своем официальном сайте.

Кроме того, компании должны:

  • создать русскоязычные версии своих платформ
  • демонстрировать российскую рекламу
  • обрабатывать и хранить данные российских пользователей на территории России.

В случае отказа от выполнения закона, российские власти могут:

  • запретить таким компаниям зарабатывать на рекламе в РФ
  • ограничить передачу данных за рубеж
  • замедлить работу сервисов или полностью заблокировать их на территории России.

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TelegramПавел Дуров