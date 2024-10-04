RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Telegram назвали причину последних сбоев

Фото: в Telegram назвали причину последних сбоев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Мессенджер Telegram в течение последних нескольких дней испытал беспрецедентные нагрузки из-за событий на Ближнем Востоке. В связи с этим в сервисе наблюдались масштабные сбои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram.

"В связи с последними событиями на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram испытал беспрецедентные нагрузки", - говорится в сообщении.

Так, в последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с соединением и трудностями с доступом к медиа.

"Благодаря усилиям нашей технической команды Telegram оставался доступным в большинстве стран, и все проблемы полностью решены. Извиняемся за временные неудобства", - добавили в пресс-службе мессенджера.

Сбои в Telegram

Напомним, в последние дни в мессенджере Telegram наблюдались масштабные сбои.

В частности, в четверг, 3 октября, пользователи массово жаловались на проблемы в работе сервиса. Сообщения медленно загружались и отправлялись.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Telegram