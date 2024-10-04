В Telegram назвали причину последних сбоев

"В связи с последними событиями на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram испытал беспрецедентные нагрузки", - говорится в сообщении.

Так, в последние несколько дней некоторые пользователи могли столкнуться с временными проблемами с соединением и трудностями с доступом к медиа.

"Благодаря усилиям нашей технической команды Telegram оставался доступным в большинстве стран, и все проблемы полностью решены. Извиняемся за временные неудобства", - добавили в пресс-службе мессенджера.