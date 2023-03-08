Telegram-каналы "сливали" данные о вручении повесток: их заблокировала СБУ

Киберспециалисты СБУ заблокировали 26 Telegram-каналов, в которых сообщали о мероприятиях, которые проводят Территориальные центры комплектования и социальной поддержки в разных регионах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Telegram-каналы писали о мероприятиях, которые проводят терцентры в Киевской, Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Львовской и Одесской областях.
В частности, каналы "сливали" актуальные места вручения повесток военнообязанным и призывали прятаться от представителей военкоматов.
Для сбора сведений о локациях каналы использовали собственную сеть осведомителей среди местных жителей.
Из-за постоянного обновления данных деструктивные каналы быстро нарастили собственную аудиторию, превысившую 400 тысяч подписчиков.
Далее администраторы решили сделать на этом бизнес и предложили свои платформы для размещения коммерческой рекламы.
В ходе следственно-оперативных действий СБУ установила личности всех организаторов преступной деятельности. Среди них - двое владельцев SMM-компании, которая занимается продвижением интернет-ресурсов с использованием так называемых ботоферм.
В ходе обысков по адресам проживания фигурантов было обнаружено:
В настоящее время шести администраторам Telegram-каналов планируется уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) с последующим избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему в Украине начали массово раздавать повестки.
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