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Telegram-каналы "сливали" данные о вручении повесток: их заблокировала СБУ

Фото: СБУ заблокировала Telegram-каналы, которые "сливали" данные о вручении повесток (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Киберспециалисты СБУ заблокировали 26 Telegram-каналов, в которых сообщали о мероприятиях, которые проводят Территориальные центры комплектования и социальной поддержки в разных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Telegram-каналы писали о мероприятиях, которые проводят терцентры в Киевской, Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Львовской и Одесской областях.

В частности, каналы "сливали" актуальные места вручения повесток военнообязанным и призывали прятаться от представителей военкоматов.

Для сбора сведений о локациях каналы использовали собственную сеть осведомителей среди местных жителей.

Из-за постоянного обновления данных деструктивные каналы быстро нарастили собственную аудиторию, превысившую 400 тысяч подписчиков.

Далее администраторы решили сделать на этом бизнес и предложили свои платформы для размещения коммерческой рекламы.

В ходе следственно-оперативных действий СБУ установила личности всех организаторов преступной деятельности. Среди них - двое владельцев SMM-компании, которая занимается продвижением интернет-ресурсов с использованием так называемых ботоферм.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов было обнаружено:

  • компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий;
  • банковские карты, на которые злоумышленникам поступали деньги за размещение рекламы.

В настоящее время шести администраторам Telegram-каналов планируется уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) с последующим избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему в Украине начали массово раздавать повестки.

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