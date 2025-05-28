Без телефонов и документов: 29 человек удерживали силой в психбольнице под Полтавой

Что известно об инциденте

Во время визита в КП "Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи" Полтавского областного совета представители омбудсмена обнаружили серьезные нарушения прав человека.

"В помещении, где ранее применялись принудительные меры медицинского характера, 29 пациентов сообщили, что их удерживают против собственной воли. У них изъяли документы и мобильные телефоны, а также, по их словам, их привлекают к принудительному бесплатному труду", - написал Лубинец.

Омбудсман добавил, что его представитель в Полтавской области Владислав Носенко немедленно вызвал следственно-оперативную группу нацполиции, представителей Полтавской областной прокуратуры и руководство учреждения. Правоохранители открыли уголовное производство и проводят следственные действия.

Также Лубинец отметил, что требует соблюдения конституционного права человека на свободу и личную неприкосновенность.

"Это дело находится на моем личном контроле", - заявил омбудсмен.

КП "Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи" Полтавского областного совета (фото: okpl.poltava.ua)