RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Телефон Макрона могли прослуховувати: його номер був в системі Pegasus

Автор: Сергій Пишкін

Мобільні номери телефонів колишнього французького прем’єр-міністра Едуара Філіппа, глави країни Еммануеля Макрона та інших 14 членів правління перебували в базі ізраїльської системи прослуховування Pegasus. Замовлення на прослуховування надійшло від марокканської розвідки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на LesEchos.

Згідно з даними розслідування 17 ЗМІ з різних країн світу, шпигунська програма Pegasus, що розроблена компанією Ізраїля NSO Group використовувалася для стеження за журналістами в усіх куточках світу.

Серед 50 тисячі телефонних номерів, які перебували у базі, журналісти виявили 180 номерів працівників різних ЗМІ з 20 країн, правозахисників, опозиціонерів та бізнесменів. Зокрема, під час розслідування з’ясувалося, що у базі також містилися номери Едуара Філіппа, президента Франції Еммануеля Макрона й 14 членів правління країни.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, як спецслужби роками стежили за сотнями правозахисників, журналістів й політиків.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяпрослушкаІзраїль