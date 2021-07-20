Телефон Макрона могли прослуховувати: його номер був в системі Pegasus

Мобільні номери телефонів колишнього французького прем’єр-міністра Едуара Філіппа, глави країни Еммануеля Макрона та інших 14 членів правління перебували в базі ізраїльської системи прослуховування Pegasus . Замовлення на прослуховування надійшло від марокканської розвідки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на LesEchos .

Згідно з даними розслідування 17 ЗМІ з різних країн світу, шпигунська програма Pegasus, що розроблена компанією Ізраїля NSO Group використовувалася для стеження за журналістами в усіх куточках світу.

Серед 50 тисячі телефонних номерів, які перебували у базі, журналісти виявили 180 номерів працівників різних ЗМІ з 20 країн, правозахисників, опозиціонерів та бізнесменів. Зокрема, під час розслідування з’ясувалося, що у базі також містилися номери Едуара Філіппа, президента Франції Еммануеля Макрона й 14 членів правління країни.