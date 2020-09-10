Тель-Авівський університет створив проект українських та єврейських досліджень

У Центрі досліджень діаспори Гольдштейн-Горен Тель-Авівського університету (займається дослідженнями історії та спадщини єврейського народу і його культури в діаспорі у всіх областях) відкривається новий проект українських і єврейських досліджень.

Про це повідомив директор центру Симха Голдін під час Kyiv Jewish Forum 2020.

"Мені дуже приємно оголосити про створення нового проекту в центрі - ініціативи українських та єврейських досліджень. Це стало можливим завдяки щедрій підтримці Єврейської конфедерації України і Євроазіатського єврейського конгресу. Я хочу особливо подякувати доктора Хаїма Бен Якова, Інну Іофе та пана Бориса Ложкіна за допомогу і відданість справі в створенні цього проекту", - сказав Голдін.

За його словами, метою українсько-єврейської дослідницької ініціативи є вивчення історії та культури євреїв на українських землях з давніх часів до наших днів. Будуть розглянуті відносини між єврейською громадою і неєврейським суспільством, в якому вони існували.

"До революції Україна була одним з основних центрів єврейського життя і культури іудаїзму у Східній Європі", - зазначив Голдін.

За його словами, майже всі основні події в єврейській історії Східної Європи відбувалися саме в Україні. Водночас відносно небагато досліджень було присвячено спеціально історії цих громад і особливостям українського контексту, які зробили ці громади настільки продуктивними і динамічними.

"Проект центру спрямований на визнання важливості вивчення унікальності єврейської громади України та її багатої історії", - сказав директор Центру досліджень діаспори Гольдштейн-Горен Тель-Авівського університету.

Нагадаємо, Kyiv Jewish Forum -2020 проходив 8-9 вересня в режимі онлайн. Форум організований Єврейської конфедерації України у партнерстві з The Jerusalem Post.

У перший день форуму до учасників з вітальним словом звернувся президент України Володимир Зеленський.

За словами президента ЄКУ Бориса Ложкіна, щорічний Kyiv Jewish Forum став глобальною платформою для обговорення найбільш актуальних проблем єврейської громади і всього світу.