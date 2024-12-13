В Тель-Авиве неизвестные совершили провокацию против Украинского культурного центра

Прошлой ночью неизвестные совершили провокацию против Украинского культурного центра в Тель-Авиве. Здание было оклеено листовками провокационного характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Израиле.

"Остается только догадываться, что этой выходкой пытались достичь антисемитские и украинофобские провокаторы. Кремль, теряя свое влияние в регионе пытается любым способом оказывать деструктивизм", - говорится в заявлении.

Сообщается, что провокаторы воспользовались ночным временем, чтобы устроить нападение на украинский центр культуры в Тель-Авиве.

В украинском дипломатическом представительстве добавили, что сейчас ведется расследование. Сотрудники Посольства надеются, что местные органы правопорядка найдут вандалов и применят соответствующие меры против нарушителей.

"Украина поддерживала и поддерживает право Израиля на самозащиту и оборону собственного населения и территорий и российским провокаторам не удастся посеять раздор в дружеские отношения между украинским и израильским народами", - отметили в Посольстве.

Фото: провокация на здании Украинского культурного центра в Тель-Авиве (facebook.com UkraineInIsrael)

Отношения Украины и Израиля

Дипломатические отношения между странами всегда были положительными. После начала российского вторжения в Украину в 2022 году Израиль поддержал Украину в ее борьбе против российских оккупантов.

Прежде всего надо отметить, что Израиль занял позицию, которая отличается от большинства мировых демократий. С одной стороны, он осуждает агрессию и поддерживает борьбу украинского народа, а с другой - не был готов выйти за пределы гуманитарной помощи.

После военной эскалации в Израиле в 2023 году Украина была одной из первых стран, которая официально поддержала израильское население в борьбе против террористов.

Подробности об отношениях Украины и Израиля - в материале РБК-Украина.