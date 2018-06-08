У Тель-Авіві відбувся масштабний гей-парад: як це було (фото, відео)

В цьому році прайд-тиждень проходить під гаслом "Створюючи історію". І приводів у ЛГБТ-спільноти Тель-Авіва більш, ніж достатньо: 10 років створення гей-центру в Тель-Авіві, 20 років гей-параду та 70-річчя незалежності Ізраїлю

Ювілейний гей-прайд-парад в Тель-Авіві відбувся в п'ятницю, 8 червня. Організатори заходу зазначили, що це вже 20-й за рахунком "парад гордості", який також зібрав рекордну кількість учасників.

STYLER вирішив дізнатися, як пройшло ЛГБТ-свято в колисці традицій - Ізраїлі. Гості Тель-Авіва і безпосередні учасники гей-параду поспішали поділитися яскравими фото в соцмережах.

Гей-парад в Тель-Авіві пройшов вже 20 раз (фото: instagram.com/lars_glaser)

Гей-парад або прайд-парад – це яскрава хода, що покликана звернути увагу на громадянські права представників ЛГБТ-спільноти (лесбіянки, геї, бісексуали, трансгендери). Захід спрямований показати волю їх самовираження. При цьому в країнах, де дозволені одностатеві шлюби, а до сексуальних меншин ставляться толерантно (США, ряд країн Європи), гей-парад придбав, швидше, окрас "пам'ятки" для залучення потоку туристів.

Однак спочатку прайд-паради носили виключно "акційний" характер. Представники ЛГБТ повинні були не боятися заявити в принципі про своє існування і права.

Фото: instagram.com/j2ck

Цікаво, що Тель-Авів – один з найбільш відкритих міст по відношенню до представників сексуальних меншин. Тут вже більше двох десятків років вітають різні заходи в рамках гей-прайду. При цьому в Ізраїлі офіційно ще досі не дозволена реєстрація одностатевих шлюбів. Хоча держава визнає одностатеві шлюби, які були укладені в інших країнах.

На гей-прайд у Тель-Авіві приходять і "традиційні пари", щоб підтримати права сексуальних меншин (фото: instagram.com/jkogan93)

Гей-прайд-парад 2018 зібрав рекордну кількість учасників - понад 250 тис. (фото: instagram.com/rmor82)

Фото: instagram.com/kotori.aerialist

Тель-Авівський гей-прайд знаменує собою основну частину прайд-тижня, в рамках якого заплановані різні лекції, виставки, кінопокази тощо.

У цьому році урочиста хода стартувала о 12:00 і пройшло на бульварі Бен-Ціон і до парку Чарльза Клор. Традиційно, гей-парад в Тель-Авіві завершився на широкій набережній міста.

Гей-парад в Тель-Авіві перетворився на веселий і яскравий туристичний захід (фото: instagram.com/travelbonny)

Фото: instagram.com/michellehtunkay

Фото: instagram.com/dekel243

Організатори параду підкреслюють, що в цьому році ювілейний гей-парад став рекордним за кількістю учасників – більше 250 000 чоловік.

Відзначимо, що в 2018 році гей-центр в Тель-Авіві відзначив своє 10-річчя. При цьому перший гей-парад пройшлов 25 років тому. Сам же "тиждень гордості" стартувала в цьому році 3 червня.

Учасники гей-прайд-параду отримали в цьому році справжній музичний подарунок. Так, для всіх учасників маршу було заплановано виступ переможниці Євробачення 2018 Нетти Барзілай.

Фото: instagram.com/rd_leyva

Гей-прайд-парад сьогодні - це веселий захід для всієї родини (фото: instagram.com/jeddym)

Фото: instagram.com/michabkk

До речі, в ізраїльських ЗМІ відзначають, що за останніми даними середній вік жителів цієї країни, коли вони чітко визначаються зі своєю сексуальною орієнтацією, складає 16,5 років. При цьому ще 10 років тому цей вік становив 22,5 року.

Гей-прайд у Тель-Авіві: свято свободи (відео: STYLER.rbc.ua)