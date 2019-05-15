У Тель-Авіві напали на посла Польщі

Фото: Марек Магеровський (ynet.co.il)

Чоловіка, який напав на посла біля посольства, затримали правоохоронці

В ізраїльському місті Тель-Авіві вчора, 14 травня, напали на посла Польщі в Ізраїлі Марека Магеровського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Повідомляється, що вчора на польського дипломата була здійснена словесна і фізична атака перед будівлею посольства Польщі. Інцидент стався у вівторок, 14 травня. Посол стояв перед будинком, в той час його почали атакувати і викрикувати, серед іншого, "поляк".

У свою чергу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив стурбованість у зв'язку з нападом на посла Польщі в Ізраїлі. В замітці в Twitter прем'єр-міністр зазначив, що він "дуже стурбований расистської атакою" на посла.

"Польща рішуче засуджує цей расистський акт агресії. Насильство проти дипломатів та інших громадян ніколи не можна терпіти", - написав глава польського уряду.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило в поліцію, і попросило сприймати інцидент як справу з "найбільшим пріоритетом". Злочинця затримали. Раніше посол Марек Магеровський встиг зробити фотографію чоловіка та його автомобіля.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Варшава скасувала візит ізраїльської делегації на чолі з міністром соціальної рівності Елі Коеном. У польському відомстві повідомили, що рішення було прийнято після того, як ізраїльська сторона змінила склад делегації.

Крім того, польський прем'єр-міністр скасував участь Польщі у саміті Вишеградської четвірки (V4) в Ізраїлі після того, як глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац в ефірі однієї з радіостанцій заявив, що "поляки вбирали антисемітизм з молоком матері".