У поточному році "Чернігівгаз" продіагностує близько 2,9 тис. км газопроводів

З початку року АТ "Чернігівгаз" провело комплексно-приладове обстеження 975 км газових мереж. У ході діагностики фахівцями компанії виявлено 700 м пошкоджених мереж та 20 витоків газу. До кінця року заплановано перевірити 2844 км газопроводів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Головне завдання бригад КПО газопроводів - обстежити і перевірити приладовим методом щільність мережі, а також цілісність ізоляції підземних сталевих газопроводів", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, своєчасне виявлення і усунення поривів не тільки запобігає значним втратам енергоресурсу, але і забезпечує безаварійну і безперебійну доставку газу понад 356 тис. домогосподарств регіону.

"На Чернігівщині близько 60% газопроводів виготовлені з сталі, і велика частина з них прокладена під землею, - пояснює технічний директор "Чернігівгазу" Ігор Швець. - Температурні коливання, вологість не шкодують газопроводів. Вони руйнують ізоляцію, викликаючи корозію. Щоб не сталося витікання та загорання газу, такі корозійні пошкодження потрібно своєчасно виявляти і усувати, а ще - систематично стежити за правильними налаштуваннями станцій катодного захисту".

У прес-службі зазначили, що для дистанційного пошуку витоків метану і підземних комунікацій використовуються сучасні прилади, такі як лазерний витокошукач RMLD і АППК 2000 МП. Виявивши аварійну ділянку, фахівці заповнюють аркуш і сповіщають службу експлуатації мереж, яка ремонтує пошкодження.

"Основний обсяг робіт з комплексного обстеження мереж і їх обслуговування завжди проводиться в міжопалювальний сезон. Це дозволяє підготувати мережу до навантажень в осінньо-зимовий період та уникнути аварійних відключень споживачів під час холодів. Так, протягом травня-вересня спеціалісти групи КПО продіагностують 1,6 тис. км газових мереж, що становить 11,6% від загальної протяжності газорозподільної системи Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.

Діагностичні бригади працюють у всіх відділеннях АТ "Чернігівгаз", а в кожному районі області є групи електрохімічного захисту газових мереж від корозії. В цілому по області налічується 910 станцій катодного захисту.