Техосмотр авто в Украине кардинально изменится: подделать невозможно

В Украине разработали инструменты для более эффективного контроля за коммерческими, пассажирскими и грузовыми перевозчиками, которые предоставляют услуги по автомобильной перевозке людей или грузов и должны проходить обязательный технический контроль транспортных средств.

Что изменилось?

Теперь во время проверки транспортного средства субъектами хозяйствования, которые проводят его технический контроль, будет проводиться не только фотофиксация процесса, но и видеофиксация.

С помощью видеосъемки будет фиксироваться весь процесс проверки конструкции и технического контроля транспортного средства, что сделает невозможным фиктивное прохождение техконтроля и подделку протокола.

Видеофиксация процесса проверки машины начнет работать через 6 месяцев после прекращения или отмены действия военного положения.

Электронный протокол обязательного технического контроля содержит всю необходимую информацию о прохождении технического контроля, включая дату, время и результаты проверки. Электронная копия протокола является действительным документом, удостоверяющим положительные результаты проверки соответствия автомобиля требованиям безопасности и технического состояния.

Так, пункты технического контроля хранят все документы, фото- и видеоматериалы процесса проверки транспортного средства в течение срока действия протокола обязательного техконтроля. Протокол, содержащий неполную и/или недостоверную информацию, считается недействительным.

Техосмотр авто

Обязательный технический контроль предусматривает проверку технического состояния транспортного средства, а именно:

системы тормозного и рулевого управления,

внешних световых приборов, пневматических шин и колес,

светопропускание стекла, газобаллонного оборудования (при наличии),

других элементов в части, непосредственно касающейся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды.

Также производится сверка идентификационных номеров и номерных знаков автомобиля с данными регистрационных документов и устанавливается соответствие комплектности транспортного средства.

Напомним, в Украине сделал обязательный технический осмотр транспортных средств с 2022 года.

А в мае 2023 обновили правила прохождения обязательного техосмотра транспортных средств.

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