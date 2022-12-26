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Технологии США дают ВСУ преимущество в противостоянии с РФ, - The Washington Post

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины достигают преимущества над российской оккупационной армией благодаря объединению мужества и военных навыков, с использованием передового программного обеспечения для разведки и управления боем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В публикации приводится комментарий исполнительного директора компании-разработчика программного обеспечения Palantir Алекса Карпа, который называет противостояние ВСУ и российских захватчиков "наиболее продвинутой войной в истории человечества".

"Мощь передовых алгоритмических систем ведения войны сейчас настолько велика, что она приравнивается к наличию тактического ядерного оружия против противника, имеющего только обычное оружие. Общественность склонна недооценивать это. Наши противники больше этого не делают", - считает он.

Газета отмечает, что с помощью предоставленных этой американской компанией разработок украинские военные могут анализировать расстановку сил в сражениях, целиться и атаковать позиции противника разными средствами.

Доразведка осуществляется с помощью беспилотников, разведывательные данные поступают в систему, после чего программа рассчитывает нанесенный ущерб врагу.

Подобный цифровой способ войны обеспечивает ВСУ преимущество над российской армией, несмотря на разницу в силах и средствах в настоящее время в пользу захватчиков.

"Я думаю, что Милли прав в отношении трансформационного эффекта технологий на поле битвы за Украину. А для меня суть вот в чем: с этими системами, помогающими отважным украинским войскам, русские, вероятно, не смогут выиграть эту войну", - прокомментировал Карп высказывание председателя Объединенного комитета начальников штабов, американского генерала Марка Милли, который на прошлой неделе заявил, что "упорство, воля и использование новейших технологий дают украинцам решающее преимущество, и мы являемся свидетелями того, как будут вестись войны и побеждать на долгие годы".

Ранее сообщалось, что администрация президента США планирует передать Украине передовое электронное оборудование, способное преобразовывать неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы".

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