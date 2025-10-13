RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Технологии Минобороны пойдут в серийное производство: что изменится

Фото: Денис Шмыгаль (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил о запуске экспериментального механизма передачи технологий, разработанных в системе Минобороны, в серийное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

"Правительство открыло путь к использованию производителями технологий Минобороны. Запускаем экспериментальный механизм передачи технологий, разработанных в системе Министерства обороны, в серийное производство", - сказал Шмыгаль.

По его словам, решения и разработки, которые доказали свою эффективность, могут одновременно масштабироваться несколькими производителями, что позволит увеличить объемы производства и насытить фронт проверенной техникой.

Минобороны также рассчитывает расширить номенклатуру вооружения за счет государственных разработок и привлечь потенциал партнеров НАТО к совершенствованию этих технологий через новый порядок экспорта.

Шмыгаль уточнил, что технологии остаются в собственности государства, а доступ к ним будут предоставлять только проверенным производителям по четким критериям.

Он добавил, что это ускорит разработку новых опытных образцов, позволит масштабировать их производство, уменьшить зависимость от импорта и углубить международное сотрудничество, чтобы каждая проверенная технология работала на пользу военных и усиление обороноспособности страны.

 

Украина увеличит оборонные расходы

Ранее Кабинет министров одобрил законопроект об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год, который предусматривает дополнительное финансирование сектора безопасности и обороны.

Согласно документу, расходы общего фонда госбюджета планируется увеличить на 317 миллиардов гривен, большую часть из которых направят на нужды Министерства обороны Украины.

Средства предусмотрены на:

  • заработную плату военнослужащих и другие обязательные выплаты личного состава;
  • закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники и оборудования;
  • развитие оборонно-промышленного комплекса и внедрение новых технологий в сфере обороны

Война в Украине