С технологиями РФ. Китай строит атомную подлодку с баллистикой нового поколения

Китай приступает к производству нового поколения подводных лодок с ядерным вооружением, которые отличаются очень низким уровнем шумности и заметности.
О этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Аналитики и атташе по региональной обороне говорят, что появляется все больше свидетельств того, что Китай находится на пути к вводу в эксплуатацию своей подводной лодки с баллистическими ракетами нового поколения до конца десятилетия. При этом китайским инженерам удалось достичь низкого уровня шумности лодки благодаря российским технологиям.
Скрытные усилия по отслеживанию китайских подводных лодок с баллистическими ракетами являются одной из основных задач ВМС США и вооруженных сил союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.
Отмечается, что по скрытности и вооружению новая китайская подводная лодка будет конкурировать с современными российскими кораблями. По мнению аналитиков, скачок технологий будет иметь "глубокие" последствия для США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее стало известно, что подводная лодка ВМС Китая в августе попала в подводную ловушку для британских и американских судов в Желтом море, которую ранее выставили китайские военные. В результате происшествия погибло 55 китайских моряков. Официально власти Китая данные о гибели моряков и катастрофе подлодки не подтверждают.
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