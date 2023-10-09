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С технологиями РФ. Китай строит атомную подлодку с баллистикой нового поколения

Фото: Китай строит атомную подлодку с баллистикой нового поколения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай приступает к производству нового поколения подводных лодок с ядерным вооружением, которые отличаются очень низким уровнем шумности и заметности.

О этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Аналитики и атташе по региональной обороне говорят, что появляется все больше свидетельств того, что Китай находится на пути к вводу в эксплуатацию своей подводной лодки с баллистическими ракетами нового поколения до конца десятилетия. При этом китайским инженерам удалось достичь низкого уровня шумности лодки благодаря российским технологиям.

Скрытные усилия по отслеживанию китайских подводных лодок с баллистическими ракетами являются одной из основных задач ВМС США и вооруженных сил союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Отмечается, что по скрытности и вооружению новая китайская подводная лодка будет конкурировать с современными российскими кораблями. По мнению аналитиков, скачок технологий будет иметь "глубокие" последствия для США и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее стало известно, что подводная лодка ВМС Китая в августе попала в подводную ловушку для британских и американских судов в Желтом море, которую ранее выставили китайские военные. В результате происшествия погибло 55 китайских моряков. Официально власти Китая данные о гибели моряков и катастрофе подлодки не подтверждают.

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