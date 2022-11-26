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Технику на нас сводят, хотят выбить. Оккупант боится наступления ВСУ, - ГУР

Новина українською →
Киев, Суббота 26 ноября 2022 18:22
Технику на нас сводят, хотят выбить. Оккупант боится наступления ВСУ, - ГУР Фото: оккупант боится наступления ВСУ, (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российский военный России на Донецком направлении рассказал о своих переживаниях из-за вероятного наступления украинцев в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главного управления разведки МО Украины.

"Хохлы технику на нас сводят. До 25 числа хотят нас выбить – приказ дан от америкосов. Короче, тут сейчас начальник днем едет. Тут мы смотрим на них – писец вообще. Народу нет у нас. Командир роты – уже четвёртый, командир взвода – все меняются, людей убивают. У нас людей вообще не осталось, даже жрать нечего", - говорится в радиоперехвате ГУР.

Ранее мы писали, что мобилизованный россиянин пожаловался товарищу, что его командир забирает у него деньги и бьет своих подчиненных.

Напомним, что оккупанты на Донбассе насилуют женщин и детей. В частности, один из россиян рассказал о групповом изнасиловании 12-летней девочки в Кременной Луганской области.

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