С техникой и фейерверком: Трамп проведет зрелищный военный парад в свой день рождения

"В ознаменование 250-летия армии США 14 июня президент Трамп почтит память американских ветеранов, действующих военнослужащих и военную историю военным парадом", - написала в соцсети Х заместитель спикера Белого дома Анна Келли.

В заявлении армии США сказано, что мероприятие будет включать "зрелищный фейерверк, парад и однодневный фестиваль на Национальной аллее". По данным Пентагона, в параде, как ожидается, примут участие около 6600 солдат, а также 150 военных транспортных средств и 50 самолетов.

"На фестивале будут представлены демонстрации армейского оборудования, военные показательные выступления, музыкальные выступления и соревнования по фитнесу. Учитывая знаменательную веху в 250 лет, армия изучает варианты сделать празднование еще масштабнее, с большим количеством демонстрационных возможностей, дополнительными показами оборудования и большим взаимодействием с обществом", - говорится в заявлении.

Bloomberg пишет, что Трамп с нетерпением ждал возможности провести военный парад еще с тех пор, как во время первого президентского срока посетил парад в честь Дня взятия Бастилии во Франции. Однако городские власти в Вашингтоне предупредили, что тяжелая военная техника может повредить городским улицам, а цена в десятки млн долларов - стала политической ответственностью.

СМИ также отметили, что последний крупный военный парад в Вашингтоне был в 1991 году в честь окончания войны в Персидском заливе.