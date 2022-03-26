Техніка окупантів пересувається Славутичем, - міськрада

У Славутичі техніка окупантів пересувається містом з метою перевірки відсутності зброї. Громадян закликають зберігати спокій і не провокувати військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Славутицька міська рада .

У своєму каналі в Telegram Славутицька міськрада повідомила про пересування техніки окупантів по місту. Жителів закликають зберігати спокій, не провокувати і не наражати себе на небезпеку.

"Шановні жителі Славутича, зберігайте спокій, по місту пересувається техніка окупантів з метою перевірки відсутності зброї. Прохання не провокувати і не наражати себе на небезпеку" - йдеться в заяві.