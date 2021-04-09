ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

З технічних причин: YouTube-канал Держкіно заблокований

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 11:08
З технічних причин: YouTube-канал Держкіно заблокований Фото: YouTube-канал Держкіно зараз заблокований (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Державне агентство з питань кіно заявило про блокування YouTube-каналу відомства. В агентстві працюють над якнайшвидшим вирішенням цієї проблеми.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Друзі! Станом на даний момент з технічних причин робота Ютуб-каналу Держкіно заблокована, ми працюємо над якнайшвидшим вирішенням цієї проблеми", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, в лютому минулого року Кабінет міністрів України призначив Марину Кудерчук главою Державного агентства з питань кіно. Раніше вона була заступником голови Запорізької ОДА і координувала питання екології та природних ресурсів. До цього обіймала посаду голови кінотеатру імені Довженка в Запоріжжі.

Як писало РБК-Україна, YouTube готується змінити дизайн і тестує кілька варіантів дизайну, де не буде видно дизлайків. Очікується, що тепер під відеоролик збережено не буде загальнодоступного лічильника дизлайків.

При цьому виробники контенту, як і раніше, зможуть бачити точну кількість лайків і дизлайків у YouTube Studio. А решта користувачів все одно будуть мати можливість ставити їх.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство YouTube Госкино
NEWS
У Києві призупинили набір першокласників до шкіл
У Києві призупинили набір першокласників до шкіл
DAILY
Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні