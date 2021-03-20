У Техасі сталася стрілянина в нічному клубі, є жертви і постраждалі
В американському місті Даллас, штат Техас, чоловік відкрив стрілянину в нічному клубі. В результаті обстрілу загинула одна людина, ще п'ять отримали поранення.
Про це повідомляє Associated Press.
Стрілянина сталася в ході перепалки між відвідувачами закладу.
В результаті стрілянини шість осіб були госпіталізовані. Одна з постраждалих померла в лікарні. За даними поліції, стан поранених варіюється від стабільного до критичного.
Стрілець втік з місця події.
Нагадаємо, в американському місті Міннеаполіс сталася стрілянина на місці загибелі чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда. В результаті інциденту загинула одна людина.
Раніше повідомлялося, раніше у Флориді агенти ФБР хотіли провести обшук в одному з будинків у місті Санрайз в рамках розслідування справи про дитячої порнографії. Підозрюваний по справі відкрив вогонь по агентах ФБР, в результаті чого двоє загинули і ще кілька отримали поранення.
Крім того, у трьох спа-салонах в американському штаті Джорджія сталася стрілянина. В результаті інциденту загинули семеро людей.