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У Техасі сталася стрілянина в нічному клубі, є жертви і постраждалі

Новость на русском → Даллас, Субота 20 березня 2021 18:10
У Техасі сталася стрілянина в нічному клубі, є жертви і постраждалі Фото: поліцейська стрічка (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В американському місті Даллас, штат Техас, чоловік відкрив стрілянину в нічному клубі. В результаті обстрілу загинула одна людина, ще п'ять отримали поранення.

Про це повідомляє Associated Press.

Стрілянина сталася в ході перепалки між відвідувачами закладу.

В результаті стрілянини шість осіб були госпіталізовані. Одна з постраждалих померла в лікарні. За даними поліції, стан поранених варіюється від стабільного до критичного.

Стрілець втік з місця події.

Нагадаємо, в американському місті Міннеаполіс сталася стрілянина на місці загибелі чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда. В результаті інциденту загинула одна людина.

Раніше повідомлялося, раніше у Флориді агенти ФБР хотіли провести обшук в одному з будинків у місті Санрайз в рамках розслідування справи про дитячої порнографії. Підозрюваний по справі відкрив вогонь по агентах ФБР, в результаті чого двоє загинули і ще кілька отримали поранення.

Крім того, у трьох спа-салонах в американському штаті Джорджія сталася стрілянина. В результаті інциденту загинули семеро людей.

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