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У США сталася стрілянина в трьох спа-салонах, сім осіб загинули

Новость на русском → США, Середа 17 березня 2021 04:41
У США сталася стрілянина в трьох спа-салонах, сім осіб загинули Фото: пістолет (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

У трьох спа-салонах в штаті Джорджія, США, сталася стрілянина. В результаті інциденту загинули сім людей.

Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеву поліцію.

Ще двоє людей постраждали.

Перше вбивство сталося в спа-салоні в окрузі Черокі. В результаті нападу загинули три людини, ще двоє отримали поранення.

Два інших інциденти сталися в Атланті, у розташованих поруч спа-салонах.

Канал зазначає, що вбиті були азійського походження. Водночас зв'язок між вбивствами поки не встановлений.

Не так давно в американському місті Міннеаполіс сталася стрілянина на місці загибелі чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда. В результаті інциденту загинула одна людина.

Раніше повідомлялося, раніше у Флориді агенти ФБР хотіли провести обшук в одному з будинків у місті Санрайз в рамках розслідування справи про дитячу порнографію. Підозрюваний по справі відкрив вогонь по агентах ФБР, в результаті чого двоє загинули і ще кілька отримали поранення.

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