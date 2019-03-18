У Техасі горить сховище нафтопродуктів

Евакуація співробітників компанії не проводилася

В Техасе (США) произошел пожар на территории хранилища нефтепродуктов компании Intercontinental Terminals Company (ITC) в городе Дир Парк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

Сообщается, что спасатели пытаются потушить огонь в течение нескольких часов.

Отмечено, что сжигаемым химическим веществом является нафта .Эвакуация сотрудников компании не проводилась.

Кроме того, местным жителям рекомендуется не выходить на улицу. В связи с инцидентом перекрыта одна из крупных магистралей города.

Вместе с тем, информации о пострадавших не поступало, причина возгорания пока не установлена.

Напомним, ранее сообщалось, что в Калифорнии (США) 33-летний мужчина был приговорен к тюремному заключению на срок более 12 лет после того, как он признался в лесных поджогах.

Виновником лесных пожаров оказался 33-летний Брэндон Макгловер из Темекулы. Как сообщила прокуратура округа Риверсайд, мужчина признал себя виновным в двух случаях поджога строения или лесных угодий.

Судья также приказал Макгловеру выплатить компенсацию жертвам. Первоначально Макгловеру было предъявлено обвинение в том, что он 25 июля запустил девять отдельных поджегов, включая Cranston Fire, который был самым крупным.