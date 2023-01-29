ua ru
Вс, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Тегеране слышны взрывы и стрельба, в небе замечена военная авиация

Новина українською →
Тегеран, Воскресенье 29 января 2023 02:26
В Тегеране слышны взрывы и стрельба, в небе замечена военная авиация Фото: В Тегеране слышны взрывы и стрельба (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Тегеране, столице Ирана, ночью 29 января прогремели взрывы, в городе слышна стрельба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Также в небе замечена боевая авиация.

Арабские СМИ распространяют информацию о начале военной операции Израиля, однако информация не подтверждена официальными источниками.

Напомним, в Иране в ряде стратегических объектов прогремели взрывы. Минобороны Ирана утверждает, что была совершена атака дронов.

В Исфахане взрыв произошел на заводском складе с боеприпасами. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

В Азершехре загорелся завод по производству автомобильной химии. В результате сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией, также огнем уничтожен автомобиль спасателей. О погибших и пострадавших не сообщается.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран
NEWS
В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией
В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору