"Тедіс Україна" виграла суд в АМКУ

Верховний суд поставив крапку в судовому спорі "Тедіс Україна" і Антимонопольним комітетом України, який звинувачував компанію в нібито вчиненні антиконкурен
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Зазначається, що "Тедіс Україна" оскаржила дані претензії в судовому порядку, довівши свою правоту і безпідставність звинувачень з боку державного регулятора.
Верховний суд задовільнив касаційну скаргу "Тедіс Україна", скасував рішення першої і апеляційної інстанцій, і ухвалив нове рішення, яким задовольнив позов компанії про визнання недійсним рішення АМКУ в частині, що стосується ТОВ "Тедіс Україна". Дане рішення остаточне і оскарженню не підлягає.
"Ми раді вітати підсумкове рішення Верховного суду. З самого початку цього судового процесу ми чітко розуміли, що справедливість буде на нашому боці і змогли це довести перед найвищим судовим органом країни. "Тедіс Україна" протягом всієї десятирічної історії працює виключно у правовому полі", - підкреслив генеральний директор компанії Тарас Корніяченко.
Нагадаємо, раніше Північний апеляційний господарський суд Києва 25 листопада відмовив у задоволенні позову компанії "Тедіс Україна" щодо штрафу Антимонопольного комітету України (АМКУ), компанія планувала подати касацію.
"Тедіс Україна" одна з провідних українських компаній з надання логістичних та дистрибуційних послуг в галузі споживчих товарів.
Національна логістична структура налічує 32 регіональних структурних підрозділи.
Компанія охоплює роздрібну торговельну мережу, що складається з близько 50 000 роздрібних точок продажу по всій території України. Загальний штат компанії налічує 2500 співробітників.