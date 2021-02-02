"Тедіс Україна" виграла суд в АМКУ

Верховний суд поставив крапку в судовому спорі "Тедіс Україна" і Антимонопольним комітетом України, який звинувачував компанію в нібито вчиненні антиконкурен тних узгоджених дій і наклав штраф в розмірі 3,4 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що "Тедіс Україна" оскаржила дані претензії в судовому порядку, довівши свою правоту і безпідставність звинувачень з боку державного регулятора.

Верховний суд задовільнив касаційну скаргу "Тедіс Україна", скасував рішення першої і апеляційної інстанцій, і ухвалив нове рішення, яким задовольнив позов компанії про визнання недійсним рішення АМКУ в частині, що стосується ТОВ "Тедіс Україна". Дане рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

"Ми раді вітати підсумкове рішення Верховного суду. З самого початку цього судового процесу ми чітко розуміли, що справедливість буде на нашому боці і змогли це довести перед найвищим судовим органом країни. "Тедіс Україна" протягом всієї десятирічної історії працює виключно у правовому полі", - підкреслив генеральний директор компанії Тарас Корніяченко.

Нагадаємо, раніше Північний апеляційний господарський суд Києва 25 листопада відмовив у задоволенні позову компанії "Тедіс Україна" щодо штрафу Антимонопольного комітету України (АМКУ), компанія планувала подати касацію.

"Тедіс Україна" одна з провідних українських компаній з надання логістичних та дистрибуційних послуг в галузі споживчих товарів.

Національна логістична структура налічує 32 регіональних структурних підрозділи.

Компанія охоплює роздрібну торговельну мережу, що складається з близько 50 000 роздрібних точок продажу по всій території України. Загальний штат компанії налічує 2500 співробітників.