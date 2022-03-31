"Тедіс Україна" створив Координаційний центр з безкоштовної доставки гуманітарних вантажів

Як повідомляє прес-служба, координаційний центр охопить понад 20 регіонів України, в яких працюють регіональні структурні підрозділи компанії. Серед них Одеса, Кривий Ріг, Вінниця, Львів, Дніпро, Чернівці, Мукачево та інші міста.

На автотранспорті "Тедіс Україна" буде безкоштовно доставлятися дитяче харчування, продукти довгого зберігання, медикаменти, засоби гігієни та ін.

Замовити доставку гуманітарного вантажу як від кордонів з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, так і всередині країни можуть волонтерські та громадські організації, а також державні та місцеві органи влади.

"Логістичні можливості "Тедіс Україна" в рамках Координаційного центру допоможуть досить оперативно, що в нинішніх умовах дуже непросто, доставляти гуманітарну допомогу тим, хто її найбільше потребує. Усі транспортні витрати на перевезення вантажів компанія взяла на себе", - повідомив генеральний директор компанії Тарас Корніяченко.

Оформити замовлення на доставку гуманітарного вантажу можна через спеціально створений веб-сайт help.tedis.ua або зателефонувавши за номерами телефонів: 067-352-71-80 та 067-217-70-94. Доставка гуманітарних вантажів для відправників і одержувачів абсолютно безкоштовна.