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Упродовж години росіяни обстрілювали з артилерії село у Сумській області

Фото: обстріл Сумської області 30 травня (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Протягом години російські війська стріляли по прикордонному населеному пункту у Сумьскій області. Снаряди розривали у селі Шосткинського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Прикордонники зафіксували понад 20 розривів боєприпасів, випущених ворожою артилерією з боку російського села Зерново.

Стріляли по інфраструктурі одного з населених пунктів неподалік кордону. Постраждалих унаслідок обстрілів наразі немає. Дані уточнюються.

Нагадаємо, окупанти обстріляли населені пункти Сумської області снарядами, начиненими флешетами.

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Сумская область