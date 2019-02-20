Впродовж 2019 року "Дніпрогаз" повірить 20,7 тис. лічильників газу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За результатами повірки понад 33% приладів були визнані непридатними до подальшого використання

Спільно з представниками ДП "Дніпростандартметрологія" спеціалісти ПАТ "Дніпрогаз" за минулий рік провели безкоштовну повірку майже 13 тис. побутових лічильників газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Така процедура передбачена чинним законодавством, дозволяє споживачам отримати достовірний облік природного газу та забезпечує нарахування за коректні обсяги використаного енергоресурсу", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що за результатами повірки лічильників у 2018 році понад 33% приладів були визнані державними повірниками непридатними до подальшого використання. Серед основних причин – зношеність механізмів лічильника за час його експлуатації, що впливає на коректність подальшого вимірювання обсягу спожитого газу. Окрім того, протягом минулого року фахівці зафіксували 230 фактів втручань в роботу приладів обліку газу.

"Ми розподіляємо природний газ для 397 тис. побутових споживачів, 20% з яких не ще забезпечені лічильниками. Тому заміна приладів обліку, які не пройшли повірку, є досить актуальним питанням. Збільшення витрат на ці роботи НКРЕКП не переглядало вже понад три роки, - заявив головний метролог "Дніпрогазу" Едуард Слуцький. – Тому коштів на ці видатки катастрофічно не вистачає".

За минулий рік у Дніпрі було замінено 4,7 тис. непридатних лічильників, з яких відремонтовано в умовах заводів-виробників – понад 2,9 тисяч. У цьому році на території ліцензійної діяльності ПАТ "Дніпрогаз" повірці підлягають понад 20,7 тисяч лічильників, проте держрегулятор передбачив кошти на заміну приладів обліку на суму 685 тис. гривень, що становить близько 27% від загальної потреби.